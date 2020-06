Más de 130 músicos aún no reciben el pago de sus presentaciones en el Carnaval La Paz

Solo se les ha abonado el 60% de su pago, mientras que no han recibido una fecha concreta para el pago del resto; señalaron no tener otra fuente de ingreso durante la pandemia

La Paz.- De acuerdo con John Márquez Pérez, quien es secretario general de la Sección 174 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana en La Paz, después de más dos meses, el Ayuntamiento de la capital no salda la deuda con alrededor de 145 músicos que se presentaron en el Carnaval 2020.

Señaló que este problema se lo atribuye a la actual administración municipal que se encuentra bajo el mando de Rubén Muñoz, ya que como sindicato nunca había tenido problemas de este tipo con las autoridades y funcionarios de los diferentes institutos de cultura.

“Este problema se presenta este año con la administración actual. Desde una semana antes del Carnaval teníamos dudas porque siempre se nos había manejado un anticipo del 50% para empezar a laborar y no se nos había dado ningún anticipo días antes; pasa el Carnaval y prácticamente un mes después empiezan a abonarnos, ni siquiera a pagarnos”, explicó.

Hasta este momento, señaló que a los músicos de la Sección 174 solo se les ha pagado un 60% de la deuda total, con lo cual no han alcanzan a cubrir los sueldos de los músicos; además, como prestadores de servicios esto los ha afectado fiscalmente.Señaló que desde entonces, han estado acudiendo a las oficinas del Ayuntamiento de La Paz, pero no reciben un plazo concreto de cuándo podrían recibir el pago, mientras que con la contingencia no tienen ningún otro ingreso.“Esto se agrava cuando empieza lo del Covid-19, de por sí nos estaban dando largas. Pero lo último que me dijeron es que en estos momentos no están haciendo ningún tipo de pago por la falta de recaudación, lo cual se entiende, pero el problema está en que no se comunican, no reciben llamadas, nos hacen dar muchas vueltas y aunado a la contingencia por Covid, tenemos todo lugar donde se puede prestar servicio musical cerrado, sin opción para poder llevar a cabo nuestra labor”, expresó.Señaló que algunos artistas independientes al sindicato, antes de la contingencia irrumpieron de manera incluso violenta en las instalaciones del Ayuntamiento exigiendo el pago por prestar sus servicios en el Carnaval, sin embargo, señaló que como sindicato no quisieran llegar a ese tipo de situaciones.

“Entendemos la situación, comprendemos la situación, el problema está en que no solamente comprendamos nosotros, sino que también nos comprenda él como administrador del Ayuntamiento… Yo creo que no hay necesidad de ser agresivos para que nos hagan caso las autoridades, pero también pienso que si no se sensibilizan las autoridades, nosotros tendremos que proceder de otras maneras también”, expresó.

Finalmente, señaló que han recibido apoyo alimentario por parte del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de La Paz y del DIF Municipal; sin embargo, este no es suficiente, ya que la mayoría de ellos y ellas son el sustento de su hogar y tienen deudas indispensables que pagar por concepto de servicios.