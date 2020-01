“Más de 212 mdp invertidos en obras en 2019; para 2020 están presupuestados 370 mdp” Rogelio Magaña

San José del Cabo.- Rogelio Magaña, director general de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del XIII Ayuntamiento de Los Cabos indicó que el pasado miércoles 15 de enero del año en curso estuvo compareciendo ante los regidores del Cabildo de Los Cabos, en donde informó sobre el trabajo de esta dependencia derivado del gran presupuesto que tuvieron para el 2019 de 360 millones 312 mil 638.81 pesos de recursos tanto propios como de la Federación y de los cuales informó, se hizo uso de 212 millones 632 mil 260.43 pesos; además, reveló que para el ejercicio 2020 se tiene presupuestado 370 millones, 06 pesos, tanto de recursos de la administración como de la Federación y un nuevo rubro.

“Comparecimos ante los integrantes del Cabildo para informar sobre el trabajo realizado en la dependencia, ya que es un gran presupuesto el que ejercimos; o sea, tomando en cuenta que anteriormente se habían ejercido en el 2018 correspondiente a la administración anterior un monto mucho menor, ellos presupuestaron 60 millones de pesos, nosotros 360 millones de pesos, son 6 veces el monto que manejamos nosotros pero con resultados; es decir se pueden ver, como son la calles pavimentadas, próximamente se estará en el proyecto de inauguración y de uso normal de estas calles”.

Reveló que en el 2019, de recursos propios del Ayuntamiento se tuvieron 160 millones 312 mil 638.81 pesos, más 200 mdp de recursos federales del Ramo General 28, que juntos daba un total de 360 millones 312 mil 638.81 pesos. Informó que de los recursos del Municipio solo se ejercieron 30 millones 685 mil 112.47 pesos y de los recursos federales por medio de licitaciones 181 millones 478 mil 147.96 pesos, dando un total de 212 millones 632 mil 260.43 pesos invertidos en obras durante el ejercicio 2019, destacando que los recursos no ejercidos durante el 2019 se reprograman bajo otros rubros durante este 2020.

Indicó que los recursos del Ayuntamiento se ejercieron de la siguiente manera:

Programa de no baches: $1,724,067.00

Construcción de topes: $295,158.02

Programa Alcaldesa Contigo y en tu Escuela: $3,099,398.56

Parques, jardines y equipamientos: $1,437,097.74

Apoyo a la comunidad: $1,306,229.32

Servicios relacionados con la obra pública: $1,705,498.56

Programa de bacheo con licitación: $10,180,849.39

Salud: $51,116.32

Educación y Cultura: $7,911,855.02

Espacios recreativos y culturales: $2,973,842.54

De igual forma detalló que con los recursos federales, mediante licitaciones se llevó a cabo la pavimentación de vialidades tanto en San José del Cabo como Cabo San Lucas.

“Por alguna serie de planteamientos a través del SAT, las licitaciones se tuvieron que llevar directamente a la Tesorería, misma dependencia que las ejerció con cuidado y verificando todo, tan es así que ahorita tenemos un avance de las obras del 95%, esto a pesar que son 22 calles importantes tanto en San José como Cabo San Lucas”.

Reveló que para el ejercicio del 2020 contarán con un total de recursos de 370 millones 06 pesos, de los cuales se desglosan de la siguiente forma:

Recurso propio $65,234,367

ISR Participable $32, 327,451

Recurso federal $272,438,188

Comentó que el ISR Participable es un rubro nuevo dentro del menú a los recursos que se pueden acceder, informó el Director.

“Dentro de lo que tiene programado Hacienda sobre la renta, da al Ayuntamiento una parte, mismo recurso que viene de la Federación”.

Reveló que de acuerdo a la propuesta por parte de la Dirección de Obras Públicas y Asentamientos Humanos y que aún falta que los miembros del Cabildo analicen y en dado caso, aprueben, durante este 2020 tienen proyectado ejercer los recursos propios para realizar el Parque Temático de Santiago, el programa de bacheo, programa de Alcaldesa Contigo y en tu Escuela, Audiencias Públicas, Espacios Deportivos y Educación y Cultura. De igual forma indicó que los recursos de ISR Participable se aplicarían en panteones, alumbrado público, bodegas municipales y pavimentación. Las obras que se proyectan con recurso federal dijo, es la pavimentación de vialidades tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas.

“Ahora, esto no quiere decir que estás sean sólo las acciones que el Gobierno municipal ha emprendido y que está vigilante de que se hagan, ya que también están las obras por parte de la Sedatu; ya que la Alcaldesa consiguió con esfuerzos con el Ejido de Cabo San Lucas, el Gobierno del Estado, así como las propias autoridades municipales, la pavimentación de calle Nicolás Tamaral que tiene aproximadamente 28 metros de ancho con 4 carriles, camellón y banquetas amplias”.

Finalizó indicando que para este 2020 es elemental asignar recursos para la pavimentación de vialidades.

“La pavimentación de calles nos pondría al día acerca del rezago que tenemos, porque se encuentran en las zonas más depauperadas y pobres, en donde viven los trabajadores, que básicamente debemos tener en cuenta que gracias a esos trabajadores, hay el progreso y el bienestar económico del cual todos nos vemos favorecidos”.