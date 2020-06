“Más de 300 personas que acudieron a las playas durante confinamiento, fueron remitidas a Juzgado Cívico” Zamorano

San José del Cabo.– Juan José Zamorano, director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal en Los Cabos, reveló que en el período de confinamiento por la contingencia sanitaria de la pandemia del Covid-19, en donde se tenía prohibido el acceso a las playas para evitar aglomeraciones, desafortunadamente hubo ciudadanos que hicieron caso omiso a esta medida, por lo que se vieron en la necesidad de retirarles las cosas así como a otros, ser conducidos al Juzgado Cívico; sin embargo, en su mayoría realizaron una labor social o trabajo comunitario, destacando que fueron más de 300 personas durante todo el período de confinamiento.

“Se llevaron a cabo operativos, incluso se aseguraron tablas de surf, cañas de pescar, algunos artículos de la gente que hacía caso omiso de no acudir a las playas estos días fueron entregados, a partir del día primero de junio se les extendió su recibo correspondiente y fueron a recogerlos, en donde además se les indicó que la apertura estaba próxima y se les invitaba a tener conciencia y atendieran las indicaciones; sin embargo, otros eran conducidos al Juzgado Cívico y en la gran mayoría realizaron algunas labores de limpieza para no tener a esas personas en un lugar confinado, como son las celdas de la barandilla municipal; en algunas ocasiones algunos decidieron no hacer la labor y optaron por hacer un pago en efectivo, al ser su derecho y lo considera así el Bando de Policía y Buen Gobierno; por lo que en ese sentido hubo diversas maneras, al que sólo se le invitó y retiró, otros que fueron detenidos, inclusive algunos que llevaron a cabo alteración en el orden o una la respuesta ante las invitaciones que les realizaban los elementos, se tuvieron que hacer detenciones, pero en su mayoría fue trabajo comunitario, labor social y de esa manera evitamos que no se hiciera una concentración de personas en nuestras barandillas”.

Destacó que a partir de que abrieron las 11 playas en Los Cabos, Seguridad Pública se ha mantenido permanentemente en vigilancia desde la zona Norte hasta Migriño.

“En donde nosotros observemos que hay aglomeración de gente, por supuesto que debemos de hacer la recomendación de tomar una sana distancia, para no ir atrás en un problema que hemos avanzado bien y en donde hemos tenido menos contagios que otros municipios que están en las mismas condiciones de nosotros en cuanto a la población.

Sin duda, el trabajo que reflejemos como ciudadanos será lo que permita una apertura total de las playas y que nuestro municipio llegue a tener de nueva cuenta la pujanza económica tan significativa para el estado”.