Más de 4 mil familias de zonas marginadas padecen miseria, hambre y desempleo

Cabo San Lucas.- Margarita Robles, representante de la Asociación Mujeres en Acción Solidaria para Progresar AC, ubicada en los asentamientos irregulares de la ampliación Tierra y Libertad en Cabo San Lucas, dijo que más de 4 mil familias están necesitadas y hasta ahora no han recibido el apoyo alimentario suficiente, y los jefes de familia no tienen los recursos para comprar alimentos, primero porque no cuentan con el dinero, y segundo porque los productos de la canasta básica están muy caros.

“Imagínate cuánta gente es la que tiene necesidad, aquí en mi colonia nada más son como 4 mil 600 familias que multiplicadas mínimo por 4 personas, es una cantidad importante, por ejemplo en mi casa somos 10, entonces sí está muy crítica la situación”.

Destacó que ya empezó a haber robos y asaltos, “tenemos la esperanza con el apoyo de la Alianza de los empresarios, ya que están empezando a bajar a través de la Marina las despensas”.

Añadió que en su colonia hace falta frijol, arroz, azúcar, aceite, “el huevo está carísimo, lo están dando en 4 pesos, a 35 pesos el litro de aceite, 20 el kilo de arroz y lo más delicado, no hay con qué comprarlo”.

Aseveró que el único apoyo que recibe es por parte de una tienda de cadena tipo club de precios, ubicada en Corredor Turístico, que entrega de manera altruista alimentos a la asociación y de esta manera mitigan un poco la lacerante necesidad de las familias que como Dios les da a entender salen adelante, en medio de la miseria, hambre y el desempleo.

“De lo que me va dando la tienda de cadena trato de multiplicarlo, es decir, si me dieron para 20 personas lo reúno y lo hago que alcance para unos 40, y lo voy rotando entre los necesitados, incluso nos ha llegado gente de las diferentes colonias, por lo que he formado grupitos de 10 y los voy alternando”.