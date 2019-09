Más de 4 mil turistas enfrentaron cancelación de vuelos; prevaleció la armonía: hoteleros

El director del Aeropuerto Internacional de Los Cabos dijo que por motivo de los efectos del huracán ‘Lorena’, además, 3 mil 929 no pudieron llegar al polo turístico; la destacó sin embargo que los huéspedes en su mayoría decidieron permanecer otros días en el destino hasta que se normalice la situación

Cabo San Lucas.- La presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilzi Orcí confirmó que pese a que algunos huéspedes no pudieron salir de la ciudad porque las líneas aéreas cancelaron varios vuelos por los efectos del huracán ‘Lorena’, no hubo ningún problema con ellos, se les brindó todo el apoyo y decidieron quedarse en los resorts unos días más hasta que se normalice la situación con las líneas aéreas. El huracán en categoría I, tocó costas cabeñas en la delegación municipal de La Ribera.

En tanto el director general del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Francisco Villaseñor, confirmó que no pudieron salir del destino turístico ayer un total de 4 mil 262 turistas, en tanto un total de 3 mil 924 visitantes no pudieron llegar al polo turístico por la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas.

Lilzi Orcí reveló que Los Cabos registra una ocupación del 43 por ciento de unos 19 mil turistas en el destino, los cuales fueron bien informados y atendidos en todo momento de la contingencia por parte del sector hotelero, ha habido puntual comunicación e información sobre la trayectoria de ‘Lorena’, todos los hoteles están preparados con su plan de contingencia, sostuvo.

Abundó que la AHLC ha estado informando a través de los hoteles a los huéspedes las cancelaciones de sus vuelos para precisamente tratar de evitar la gran cantidad de turistas varados en el aeropuerto, porque aunque la terminal aérea está en operación, las líneas aéreas cancelaron la gran mayoría de vuelos.

“Nosotros hemos mantenido una comunicación constante con el turista y también los huéspedes que han regresado del aeropuerto decidieron seguir hospedados y evitar conglomerarse en la terminal en el caso de que llegara un impacto más fuerte en cuestión de lluvias.

Reiteró que permanecerán un día o más en el destino, dependiendo de los programas de la línea aérea, hasta que se vuelva a restablecer su programación de vuelos.

Puntualizó Lilzi Orcí que hasta el momento no han tenido ninguna circunstancia difícil ni quejas de turistas por esta situación, han comprendido que es un tema de la naturaleza y prevalece la armonía en los hoteles, y la idea es mantener al huésped siempre bien informado y estarle participando de cualquier detalle o información que vaya pasando en el cambio de este fenómeno meteorológico.

Insistió que la comunicación con el turista ha sido primordial estos dos días de contingencia, se les invita a no estar cerca de las playas porque inclusive aunque no se metan a nadar puede llegar una ola y arrastrarlos, deben permanecer alejados de la orilla de la playa por el oleaje alto, de igual manera no sólo a los turistas, también a los locales, deben tomar cada uno las debidas precauciones en cuanto a estos fenómenos y escuchar siempre lo que dice la autoridad.

En tanto Francisco Villaseñor, director del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, confirmó que se programaron ayer 78 operaciones, con 58 vuelos cancelados por disposición de las propias líneas aéreas, prácticamente todos los vuelos comerciales exceptuando dos vuelos de Delta, los demás se cancelaron y de la parte nacional solo 10 vuelos operaron con normalidad desde las cuatro de la tarde del día de ayer.

En ningún momento, puntualizó, fue cerrado el aeropuerto, no hay que caer en la confusión, la decisión de cancelar vuelos fue por parte de las aerolíneas, en ningún momento el aeropuerto ha dejado de dar los servicios a los vuelos tanto comerciales como de aviación privada, han operado hasta ayer por la noche.

En cuanto al restablecimiento de la operación normal del aeropuerto, dijo que depende de la intensidad del viento, ya que en la parte aeronáutica hay un componente muy importante que es el viento cruzado, depende de eso si se restringe la operación de las aeronaves; están en sesión permanente los comités internos de la terminal aérea, en la medida que los reportes meteorológicos lo indiquen, seguramente se normalizarán los vuelos, decisión que recaerá en las líneas aéreas.