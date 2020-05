Más de 500 apoyos en una sola jornada laboral en SJC

Los Cabos. – A temprana hora se dieron cita 20 unidades del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, con la finalidad de ser abastecidas con las despensas que el Gobierno que preside la alcaldesa Armida Castro Guzmán otorga a la población, casa por casa, a través del Sistema Municipal DIF de Los Cabos (SMDIF); así lo informó su directora general Berenice Yáñez, quien dio a conocer que esta noble labor aún no termina y seguirán entregando beneficios a la población que lo requiera.

Resaltó que los adultos mayores, personas con discapacidad, de atención especial, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como menores en situación de vulnerabilidad y personas desempleadas, seguirán siendo los prioritarios al momento de entregar los apoyos; sin embargo, se atiende sin distingo a todo aquel que solicite la ayuda.

Indicó que la metodología sigue siendo la misma: las personas que requieren algún apoyo, deben comunicarse al centro de atención telefónica ubicado en el Palacio Municipal, dar sus datos completos, como nombre, dirección y número telefónico; una vez recabados los datos, se conforman las listas y se van entregando día a día las despensas; en ese sentido, Yáñez Valenzuela destacó que en un día se entregaron más de 500 apoyos.

Comentó que es comprensible que la gente se encuentre intranquila y preocupada ante la situación económica que la pandemia del coronavirus está dejando a su paso, pero es momento de no bajar la guardia, por lo que instó a la población a respetar las indicaciones y así evitar que el número de contagios y posibles muertes en el municipio, aumente: “Nos encontramos en la Fase 3 de Covid-19, que a decir de los expertos, es donde existe mayor probabilidad de contagio, por ello continúa la medida de no salir de casa, al menos que sea algo de extrema necesidad o urgencia, ya que de hacerlo, no sólo expone su salud y su vida, sino la de su familia y la de terceros”.

Para concluir, la Directora General agregó que en tanto el XIII Ayuntamiento de Los Cabos y el sector Salud no indiquen lo contrario, las medidas de seguridad e higiene, seguirán implementándose y por ende, los víveres seguirán siendo entregados hasta los hogares cabeños, con la intención de apoyar a la población.