Más pronto cae un hablador…

–Indignado candidato opositor Andrés Manuel López Obrador, en un tweet del 11 de noviembre de 2014, cuando se dio a conocer el escándalo de la “Casa Blanca” que según trascendió oficialmente, era una adquisición que la entonces primera dama Angélica Rivera había comprado con sus ahorritos en Televisa, aunque a todo mundo quedó claro que se trataba de una comisión del Grupo Higa para el presidente del copete engominado.

Este tweet se ha viralizado en las redes sociales con motivo de la mansión donde pasa sus días José Ramón López Beltrán.

—Teresa Yániz de Arias, panameña integrante del Movimiento de Mujeres, de la Asociación de Bioetica y ex Diputada de la República panameña, en apoyo a su canciller por haber rechazado la propuesta de AMLO para enviar a Pedro Salmerón, sobre quien pesan múltiples acusaciones de agresión y acoso sexual, como embajador de México al país centroamericano.

–Franciscano presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una inspirada conferencia mañanera del 11 de mayo del 2020, un año y diez meses antes de que se diera a conocer que el “modesto vehículo” Mercedez Benz que su hijo José Ramón estaciona fuera de su residencia de Houston, tiene un valor de 1.5 millones de pesos.

“No somos iguales, nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Ayer no le gustó a Loret de Mola cómo lo definí, me faltó una palabra; dije que era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales; me faltó corrupto, eso fue lo que me faltó”.