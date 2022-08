Masajistas se instalan en Playa 8 Cascadas por amparo

Después de la denuncian recibida por CPS Noticias de una carpa de masaje instalada en playa El Médano, autoridades municipales fueron tajantes al decir, que no permitirán irregularidades ni atropellos a los Reglamentos Municipales debido a que este tipo de negocios no están permitidos en el lugar, así que buscarán los recursos jurídicos y legales para acabar con esta ilegalidad que otros podrían replicar y que esta Administración Municipal, desde luego, no tolerará.

En el mensaje de inconformidad y que venía acompañado de unas fotografías, la persona menciona que las carpas de masaje al parecer regresaron a la Playa de El Médano; exactamente sobre el 8 Cascadas, lo que significa que detrás de esto vendrá el desorden, ya que otros estarán listos para instalarse y hacer lo mismo, eso sin mencionar otro problema, la presencia de masajistas en la playa ofreciendo sus servicios debajo de una sombrilla, desconociéndose sí está gente se encuentra capacitada para dar el servicio y que para colmo está fuera de norma.

Por su parte Samuel Cisneros Peruyero, director de Inspección Fiscal en el Municipio de Los Cabos dijo que existe la instrucción del alcalde de Los Cabos de erradicar ese tipo de negocios que violentan los Reglamentos locales, sin embargo, la carpa que hoy está en 8 Cascadas busco los recursos legales para ampararse federalmente y estar impune, lo que podría generar que otros hicieran los mismo, hecho que a toda costa van evitar.

“Precisamente acabo de tocar el tema en la mesa de Seguridad y el Presidente Municipal fue muy claro en que se viera el tema y agotaran todos los recursos legales y jurídicos para quitar esa carpa, ya el jurídico buscará la manera legal para mover la carpa sin violentar el amparo, tenemos que ser muy fuertes en lo que vamos hacer, sino se va a llenar de amparos y no vamos a poder hacer nada después”.

Cisneros Peruyero, fue tajante que buscarán los mecanismos necesarios para atacar el problema que se está gestando en la zona emblemática de Cabo San Lucas, esperando poder tomar acciones en próximos días, sólo necesita cumplir con las formas.