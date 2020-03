Matisse se baña de oro y platino

(Notimex).- Melissa, Román y Pablo, conforman el grupo Matisse, quienes la noche del martes recibieron Disco de Platino + Oro por el tema “Eres tú” y Disco de Oro por “Primer Avión”.

El grupo se reunió con la prensa para hablar de su nuevo sencillo “Imposible amor”, en colaboración con el rapero Guaynaa.

Este tema, según los músicos habla del empoderamiento de la mujer, algo que para ellos es obvio, lógico y de educación.

“En ‘Imposible amor’ empoderamos a la mujer, porque cuando ella dice no, es no y así debe ser, igual cuando dice sí, pero eso es algo que para nosotros es obvio, no es que hayamos escrito está canción por el movimiento que existe actualmente, no, la hicimos está hace año y medio y fue así porque eso lo traemos por educación”, expresó Román.