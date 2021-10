En BCS ha habido casos de matrimonios arreglados de menores

En Baja California Sur ha habido varios casos de matrimonios de jovencitas adolescentes arreglados por sus padres con personas mayores de edad, si bien no hay estadísticas sobre estos hechos, se han compartido esta información en los anecdotarios en talleres que realiza el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer.

Así lo compartió María Alejandra Maldonado Becerra, del Ismujeres, quien indicó que pareciera que este fenómeno de matrimonios de niñas y adolescentes arreglados por sus padres no sucede en este estado, pero si se ha presentado.

Reiteró que en Los Cabos hay un gran fenómeno de migración y no solo tiene que ver con tema de pobreza, interviene más los usos y costumbres, sí hay casos ya atendidos en el Instituto, la cifra no se tiene, pero con la pandemia se presentaron algunos más casos y consideró que se van a seguir registrando por el tema de migración, hay gran población de otros estados del país que siguen practicando los mismos usos y costumbres, es un tema de normalización de la violencia con la que llega y la siguen replicando en el estado.

En tanto la consultora Heddy Villaseñor dijo que lamentablemente, citó, no se generan estadísticas para tener datos más precisos, Ismujeres generan sus números, la Procuraduría trae sus propios números, no hay integración de esas estadísticas, pero si se tiene conocimiento de algunos pasos en particular.

Dijo que en Cabo San Lucas, sobre todo en la zona rural, muchas familias arreglan los matrimonios de sus hijas adolescentes en ocasiones por alguna propiedad o dinero, hay casos en jornaleros con la misma situación; se han dado este tipo de casos en los municipios de Mulegé, La Paz y Los Cabos en jornaleros agrícolas y zonas de mucha pobreza, donde prevalecen esas costumbres, donde niñas se llegan a casar con señores de 30 hasta 50 años de edad, mexicanos o extranjeros.

Finalmente, María Alejandra Maldonado Becerra, planteó que la pandemia ha visibilizado las problemáticas que ya se tenían en el estado y esto está sucediendo no solo en Baja California Sur sino en todo el país, ha provocado que se visibilice la violencia doméstica, el abuso sexual y ahora hasta en casa las mujeres comparten con sus agresores que son personas muy cercanas a ellas, la pandemia ha venido a potencializar todos los casos de violencia por lo que hoy más que nunca se debe trabajar en materia de prevención.

Cabe hacer mención que durante 2020 el 23.3% de mujeres se casaron antes de los 18 años, hay cultura de casamiento temprano, por elección, embarazo o familias les decidieron un matrimonio, estas características hacen que la segunda década de su vida estén dedicadas a maternar, cuando deberían estar asignando a realizar proyectos que le permitan a tener una mejor calidad de vida.