Max Verstappen luce peluca previo al GP de Australia

Previo a que se reanude la actividad de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, Max Verstappen lució una peluca rubia y pasó un buen rato junto a su equipo a horas de comenzar con los compromisos de esta nueva parada.

Entre risas y agradables momentos, el piloto neerlandés se mostró listo y entusiasmado por correr en el Circuito de Albert Park.

A través de redes sociales, la escudería se encargó de compartir el divertido y ocurrente hecho, algo que desató los comentarios y memes entre algunos usuarios.

Así mismo, el corredor de Red Bull se dio el tiempo de atender a algunos fans y repartió autógrafos en el sitio.

There must be something in the water, Down Under 🇦🇺 pic.twitter.com/LHuydOnzL4

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 30, 2023