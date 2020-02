Mayoría de centros de rehabilitación en BCS no cumplen con normas; han cerrado 25 en lo que va de la administración estatal

La Paz.- De los 52 centros de rehabilitación que están registrados en BCS, sólo 10 están certificados, reveló la titular de la Coepris, Blanca Pulido Medrano.

La funcionaria estatal aseguró que desde el inicio de la administración que encabeza Carlos Mendoza Davis intensificaron la revisión a fin de que cumplan con las norma 028 que se refiere a la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

Reiteró que desde el 2015 iniciaron un proceso de verificación a fin de contar con el número total de establecimientos que hay en la entidad, ya que no todos cuentan con su aviso de funcionamiento que otorga la Secretaría de Salud.

“Existen 42 centros con expediente abierto que no cumplan con algunas situaciones para poder dar la autorización como tal. Del 2006 a la fecha hemos realizado 222 verificaciones y hemos suspendido 25 centros por no estar aptos para brindar el servicio”, dijo.

Explicó que los centros de rehabilitación del estado forman parte de los servicios que nunca fueron verificados por anteriores administraciones, por lo que durante las revisiones a todos les hicieron observaciones de pequeñas a grandes, incluso los considerados como no aptos para ofrecer el servicio fueron clausurados.

Sin embargo precisó que la dependencia no puede clausurar a los 42 que tienen un expediente abierto toda vez que generaría un problema de salud pública grave al no existir un lugar donde puedan ser canalizadas las personas que buscan salir de las drogas.

Por su parte María Esthela Castro Terrazas, comisionada estatal Contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, dijo que desde el 2015 están trabajando con los centros de rehabilitación para que cumplan con las normas establecidas, lo que antes no hacían.

Señaló que sí están trabajando sin embargo los problemas de drogadicción son graves.

La Comisión de Adiciones pidió a la población que requiere de un centro de rehabilitación, que verifiquen el número de registro.