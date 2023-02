Mazatlán vuelve a perder y Pachuca acaricia el liderato

Mazatlán sigue sin calibrar la brújula en el Clausura 2023 y pese a que con Rubén Omar Romano el equipo ha mostrado cierta mejoría, el Estadio El Kraken volvió a ser testigo de otra derrota de los locales luego de caer 3-2 ante Pachuca.

Urgido de puntos y con cero unidades en la actual campaña, el conjunto mazatleco enfrentó a los Tuzos con la ilusión de mejorar el paso; sin embargo, el buen accionar de los dirigidos por Guillermo Almada se hizo presente y con un doblete de Kevin Álvarez y un gol de Erick Sánchez, le propinaron su sexta derrota al rival.

De poco sirvieron las anotaciones de Andrés Montaño y Marco Fabían, pues estas no lograron que el Mazatlán consiguiera revertir la situación y tristemente para ellos, el marcador dictó un 3-2 final a favor de los visitantes.

Tras este resultado, Pachuca se ubica en el segundo lugar general a tan solo dos puntos de Rayados, mientras que Mazatlán sigue en el fondo de la tabla aún sin unidades.

Partidos pendientes

El Mazatlán vs Pachuca no significó el cierre de la jornada 6 del Clausura 2023, pues el Cruz Azul vs Atlas y el Santos vs Toluca fueron pospuestos y se jugarán el 22 y 23 de febrero respectivamente.