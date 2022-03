Me voy porque no soy corrupto: exjefe de Inspección Fiscal

En referencia a su despido por supuesta insubordinación como lo informó el Ayuntamiento de Los Cabos mediante boletín, Mario Celaya, exjefe de Inspección Fiscal, afirma que las declaraciones de la administración son mentira pues renunció por no querer participar en actos de corrupción.

El exjefe de inspección fiscal Mario Celaya compartió con CPS Noticias que el pasado lunes 28 de marzo fue citado a la sala de juntas de presidencia en dónde el tesorero municipal Jonathan Vargas, el director de ingresos Miguel Cedeño, la contralora Lorena Berber, y la licenciada Monse Marrón, directora de Recursos Humanos, le notificaron de un proceso de carácter administrativo el cual lo separaba de su cargo de forma inmediata.

Enfatizó que durante la reunión se le notificó que sería sometido a un enroque por lo que estaría a disposición de Recursos Humanos hecho al que se negó completamente pues no es más que un conflicto de intereses.

“El tema en mención y para que no haya ni palabras que yo no digo, desde el principio de la administración se tuvo mucha fricción de carácter soberbio y arrogante de parte del tesorero Jonathan Vargas.

“Se me solicitaban cosas y yo no accedía, claro que no iba a acceder a corrupción, a malas decisiones y tonterías, se hace de manera expresa sus decisiones, para con el Director de Ingresos que no ha querido más que separarme el cargo desde que empezó la administración”.