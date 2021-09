“Me voy satisfecho con resultados concretos en finanzas y sin endeudamiento”

A unos días de concluir la XIII Administración Municipal, Rigoberto Arce Martínez, tesorero municipal y funcionario clave en las finanzas del actual gobierno a pesar de las dificultades por el tema covid-19, se confiesa satisfecho de su actuar en esta responsabilidad, de entregar cuentas claras, con recursos federales auditados, cumplimiento en pagos y prestaciones a la base trabajadora y con un importante ejercicio de obra pública.

En entrevista, habló de sus experiencias en el tema político, administrativo, el porqué sus aspiraciones políticas tomaron un rumbo distinto al que se preveía al inicio del actual gobierno, de cómo concluye la relación con Armida Castro y Leonel Cota, con quienes inició este reto de la 4 Transformación, de cómo ve los nuevos gobiernos con Víctor Manuel Castro Cosío, en la gubernatura y Oscar Leggs Castro en la próxima alcaldía, de su afinidad con Andrés Manuel López Obrador y con la Cuarta Transformación.

Reconoció que no ha cuajado del todo la 4T en Los Cabos y será el reto del siguiente gobierno, porque cuando alguien dice algo y actúa de forma distinta imponiendo su verdad, eso no es transformación, ésta se mide en el momento en que se da un verdadera cambio para el bien común, no personal.

Reiteró que se va satisfecho por los logros en lo que ha sido su responsabilidad en este gobierno, las finanzas, no dejará el gobierno endeudamiento a la próxima administración y pese a la pandemia en este 2021 ejercieron un monto de obra pública por 171 millones de pesos con recursos federalizados, 100 millones a través del Ramo 33 y 61 millones con recursos propios, es un logro importante administrativo financiero.

Al preguntarle sobre si hubo traiciones a su persona por Leonel Cota y la propia Armida Castro, lo que propició no llegara a la alcaldía de Los Cabos, dijo que no se siente traicionado, porque son espacios de vida que a cada uno le toca, no se dieron las cosas externamente y ya le dio vuelta a la página.

Dijo no tener problemas ni con Leonel ni con Armida con quien tuvo un desempeño en el 2018 que fue distinto al 2020 y 2021, cada quien su esfuerzo y convicción, terminarán la administración en un ámbito armonioso; al preguntarle si serán amigos como siempre, declaró que siguen siendo amigos.

Planteó que va a seguir activo políticamente en Morena, no se irá a otro lado ni se fue a otro proyecto político en el proceso electoral, ni lo hará ahora y seguirá fiel a los principios de López Obrador.

Con respecto a la relación con el actual Gobernador Víctor Castro y con el alcalde electo, Oscar Leggs, dijo que tiene una buena relación de amistad, no hay ningún problema personal con ninguno de ellos, lograron salir adelante y les deseó un buen gobierno y que le vaya bien al pueblo sudcaliforniano y cabeño.

Si Leggs seguirá los postulados de Morena, refirió que eso será su decisión, pero si se espera que haga un buen gobierno. Mencionó que con Leggs ha tenido amistad de toda la vida, en el 2018 fueron juntos en el proyecto municipal que hoy gobierna, en este 2021 le tocó abandera el proyecto de Morena-PT logrando el triunfo en el proceso institucional.

A la pregunta de que el nuevo gobierno está obligado a dar resultados, porque si no la gente castiga a su gobierno, dijo que así es, la sociedad de Los Cabos es muy dinámica, activa, exigente y está observando diariamente si no hay resultados, también pronto se abandona, creo que trae buena intención e interés de hacer muy bien las cosas y ojalá y le vaya muy bien.

-Oscar Legds revisará bajo lupa varias dependencias entre ellos los números, le preocupa? -La verdad, creo que no es algo que debe preocuparme, nosotros todo lo que hemos hecho ha sido bajo el protocolo y normas que nos rigen las cuestiones gubernamentales y la cuenta pública, los recursos federales están auditados, si hablamos del Ramo 33 está en revisión, tenemos en proceso de revisión 2020, ya pasamos 2019 ya le tocará a la siguiente administración dar los números combinados del 2021; Fortamun está auditado, están auditadas las participaciones federales y creo que cada quien tiene su responsabilidad, ser la tesorería no es responsable de todo el municipio, cada uno de los funcionarios tiene su responsabilidad y habrán de asumirla.

Las mismas autoridades y controles internos cuando te dan las observaciones te dicen quien tiene la responsabilidad y observó, si la tesorería paga, pero no compra, si la tesorería paga pero no define a quien en cuanto a las obras, todos eso es bajo un proceso, por ejemplo la obra pública sale a consulta a concurso a través de una licitación, se entregan propuestas técnicas y económicas y se define bajo una línea de ley, no se otorga amanera discrecional, si se va a revisar que bueno que se revise, tenemos tranquilidad, está bien no tenemos porqué tener ningún problema, concluyó.