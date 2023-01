Mediación, un precedente para la resolución de conflictos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el ayuntamiento de Los Cabos, ofrecerán el curso llamado “Mediación y Resolución Pacífica de Conflictos”, a través del cual se buscará fomentar la resolución de conflictos de manera pacífica y equitativa.

De acuerdo con el coordinador municipal de derechos humanos de Los Cabos, Edgar René Bertín Olachea, este curso es de vital importancia para la ciudadanía y funcionarios, ya que, hasta el día de hoy, la atención a los conflictos presentados en el municipio no se realizan de manera oportuna.

“El tema de mediación y resolución pacífica de conflictos, creo que es un tema muy importante en el que tenemos que estar trabajando todas las autoridades y todas las personas, porque desafortunadamente varios de los conflictos que se generan en la sociedad muchas veces no los estamos canalizando, o no se están resolviendo de la manera apropiada, en ocasiones las personas tenemos alguna situación o algún inconformidad con un vecino, con algún familiar, con alguna persona y nosotros no estamos actuando de la manera que se debe de actuar”.