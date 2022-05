Médicos de BCS se oponen a la llegada de doctores cubanos

“Estamos totalmente en desacuerdo, aquí en México tenemos excelentes médicos; me parece que esto es más por una situación política”.

Esta fue la respuesta tajante que diera de manera oficial el Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur, ante el anuncio que diera el gobierno federal sobre la llegada de 500 médicos cubanos.

José Efraín Torres Valdos, vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur, comentó que muchos médicos no cuentan con las oportunidades para poder ejercer su profesión; siendo estos orillados a trabajar en farmacias o incluso colaborar en diferentes instituciones de salud para poder solventar sus gastos.

“Estamos totalmente en desacuerdo, aquí en México tenemos excelentes médicos, y muchos están desempleados, Muchos tienen que trabajar por sueldos muy bajos, algunos laboran en farmacias, trabajan en tres instituciones, porque la verdad no tenemos condiciones favorables para un médico que estudió seis años de carrera o siete incluso. Me parece que tiene que ver esta situación con carencia en la atención, me parece que esto es más por una situación política que no se cual es la intención real.”