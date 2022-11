Médicos cubanos apoyan y suman esfuerzos en BCS

Los 30 médicos cubanos que arribaron a Baja California Sur se ubican apoyando en el hospital general de San José del Cabo y de Cabo San Lucas, respectivamente, comentó Juan Carlos Costich Pérez, director de salud municipal.

Entrevistado por CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, el responsable de salud mencionó que los médicos están adscritos a la Secretaría de Salud.

“Ingresaron especialistas, sé que hay pediatras, traumatólogos, creo médico internista también , y entonces, v ienen a apoyar ese rezago o falta de especialistas que nosotros padecemos en nuestro estado , y no nada más en Los Cabos, es en todo el estado, prácticamente, entonces, bienvenida la suma de esfuerzos y ayuda que nosotros nos hace falta”.

Costich Pérez aseguró que los médicos cubanos no están trabajando en zonas rurales, sino en la ciudad.

“Estos médicos no son especialistas hasta donde yo tengo conocimiento y están en los hospitales generales”.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, en otro momento habría comunicado que se habían desplegado médicos cubanos en 79 municipios de alta y muy alta marginación de nueve entidades del país y conforme fueran llegando más médicos cubanos igualmente se desplegarían en unidades médicas de las mismas condiciones sociales.

De acuerdo con información de ese instituto, en San José del Cabo ubicaron a dos médicos de Medicina Interna; en Cabo San Lucas: Oftalmología, Otorrinolaringología, Reumatología y Medicina Interna; en Loreto: tres de Medicina Interna, Pediatría y Cirugía general; Ciudad Constitución: Imagenología, dos de Medicina Interna, Reumatología y Cirugía general; Santa Rosalía: dos de Medicina Interna y Ginecología; Hospital Salvatierra: Imagenología, tres de Medicina Interna, dos de Nefrología, Cardiología, Reumatología, Oftalmología y dos de Pediatría.

El titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, habría dicho que los médicos cubanos “apoyan al gobierno de México para completar la nómina de los centros de salud, clínicas y hospitales de alta marginalidad, a donde los médicos mexicanos se niegan a acudir a prestar servicio”.

“Es importante señalar que han sido sobre todo a regiones y en jurisdicciones sanitarias que tienen niveles de alta o muy alta marginación, o en hospitales en donde había vacancias de médicos especialistas que llevaban muchos años. (…) Había un verdadero velo, no se quería ver que no había médicos y médicas en diferentes turnos, no sólo en los hospitales de los centros de las ciudades, sino sobre todo en estas localidades más apartadas”, habría concluido el funcionario federal.