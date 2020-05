Medidas sanitarias tienen impacto negativo para choferes de plataformas digitales

La Paz.- Durante la contingencia, los conductores de las plataformas digitales señalaron que los viajes han disminuido, han recurrido a cancelar viajes con más de dos personas por las medidas sanitarias, e incluso han invertido de su bolsa para desinfección y cubrebocas para sus clientes, y así poder continuar trabajando con menor riesgo, lo cual ha afectado gravemente su economía.

De acuerdo con un conductor de una aplicación en La Paz, que prefirió no ser identificado, señaló que a pesar de tener otros ingresos además de este, se le ha complicado pagar los costos operativos, como la renta por el automóvil, la cual es de 2 mil 500 pesos a la semana y un aproximado de 200 o 300 pesos, “a nosotros sí nos afecta mucho porque hay que pagar renta, gasolina y aparte hay que sacar para el día”.

Señaló que ante la reciente medida que restringe la cantidad de pasajeros en los automóviles, han habido ocasiones en las que la autoridad ha hecho llamados de atención por llevar más de un pasajero y que además éstos usen cubrebocas, lo cual ha provocado que cancelen viajes de más de 1 persona y que tengan que invertir de sus bolsillos para cumplir con las medidas sanitarias.

“En algunos filtros es donde se han puesto más estrictos, pero regularmente el pasajero debe traer el cubrebocas, porque es por lo que me han detenido y llamado la atención. Yo en lo personal he traído cubrebocas extras, precisamente en esos casos cuando el cliente no trae y se lo tenemos que obsequiar para no tener problemas con las autoridades, además que mucha gente no ha entendido que tiene que viajar sola, explicó.