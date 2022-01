Megan Fox y Machine Gun Kelly anuncian su compromiso

¿Cómo qué Megan Fox y Machine Gun Kelly se van a casar? Así es, por muy increíble que suene, el día 11 de enero, los tortolitos anunciaron su compromiso a través de sus cuentas de Instagram, dejando a más de uno con el corazón roto.

Hay muchos factores que dejan a los fanáticos muy sorprendidos, ya que muchos nunca nos imaginamos que Colson Baker mejor conocido como Machine Gun Kelly o MGK, llegara al altar, esto por su estilo de vida tan desenfrenado.

Inclusive él mismo relató a NME, como Megan había cambiado su vida drásticamente, pues antes de conocerla dijo que tenía una grave adicción a la cocaína y al alcohol y que desde que la conoció en el rodaje de “Midnight in the Switchgrass” en Puerto Rico, el flechazo fue de inmediato, por lo que cuenta que desde entonces su vida cambió inesperadamente, ya que la actriz lo ha impulsado a ser una mejor persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megan Fox (@meganfox)

El anuncio de su compromiso llega en medio de polémicas en las que se ha visto envuelta la pareja, recordemos que hace poco, tras anunciarse su relación en julio del 2020, la actriz fue criticada por su apasionado romance con el rapero, inclusive llegando a poner en juicio su maternidad. Tanto así que hubo quienes decían que prefería al rapero por sobre sus hijo.

Algunas personas creían que se trataba de un romance fugaz, tachándola de una madre ausente, lo que fue alimentado aún más por su exesposo, Brian Austin Green que subía constantemente fotos de sus hijos en sus redes sociales, mientras la actriz subía fotos de su nuevo romance, dando a entender que Megan le dedicaba tiempo completo a su relación, mientras el cuidaba de sus hijos.

Pero no fue hasta entonces que Meg le puso un alto a su ex cuestionando el porqué constantemente exponía en redes a sus hijos, y de una manera muy sutil y propia, le dijo que sabía que sus hijos lo amaban y que no dudaba del gran padre que es, pero no tenía que alimentar esa historia de que ella era la madre ausente y él un padre devoto, recordándole que ambos compartían la custodia de sus hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de the Blonde Don (@machinegunkelly)

¿Cómo fue la pedida de matrimonio?

Ambos compartieron en Instagram el 11 de enero un video sobre la propuesta, en la que MGK llevó a Megan justamente al lugar en donde se conocieron para arrodillarse y pedirle que fuera su esposa. Todo parece indicar que para finalizar el ritual, bebieron sangre del otro.

“De alguna manera, un año y medio después, después de haber caminado juntos por el infierno y de haberme reído más de lo que jamás imaginé posible, me pidió que me casara con él”, escribió. “Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí… y luego bebimos la sangre del otro”, contó la actriz.

Por su parte el musico compartió en Instagram el lujo anillo de compromiso que le compró a la actriz y comentó lo siguiente:

“Bajo las mismas ramas, bajo las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento), engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma. Formando el oscuro corazón que es nuestro amor”, finalizó.

Este sería el primer matrimonio de Machine Gun Kelly, quién tiene una hija fruto de una relación que tuvo de adolescente y el segundo de Megan Fox, pues estuvo casada con el actor Brian Austin Green con quien tuvo tres hijos.