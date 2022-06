Mejorarán 32 puntos viales en la Transpeninsular

Durante la reunión del Grupo Social Madrugadores, donde se contó con la participación del alcalde de Los Cabos, el profesor Oscar Leggs Castro escuchó de voz del grupo las problemáticas que aquejan este municipio, así mismo informó sobre avances de los trabajos que la décima cuarta administración de Los Cabos ha desarrollado.

El tema con mayor punto de debate fue la movilidad, donde una vez más el tema de la carretera transpeninsular salió a la luz, sin embargo, ahora con buenas noticias ya que Ricardo Reyes Sandoval, asesor técnico en materia de desarrollo urbano y obras públicas afirmó que solamente es necesaria la autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para iniciar con los trabajos de movilidad como uno de ellos son los “retornos de la muerte”, los cuales se encuentran sobre toda la carretera Transpeninsular, siendo el retorno ubicado a la altura del kilómetro 24.7 en la colonia cerro colorado uno de los más peligrosos.

Al término de la reunión el alcalde de Los Cabos expresó ante medios de comunicación que el mejor funcionamiento de los proyectos es socializar entre iniciativa privada, empresas y gobierno para continuar trabajando en beneficio para los cabeños, respecto al si se tienen o no los recursos para las mejoras de movilidad el profe Leggs afirmó que se debe buscar el como si hacer las cosas y no dar el “no” como respuesta.

“Socializar los proyectos que estamos haciendo pues es lo mejor que podemos hacer para que funcione y bueno darles a conocer lo que a nueve meses de gestión lo que hemos estado realizando en las diferentes áreas importantes para el buen desarrollo de Los Cabos”.

“Si hay que buscar el como si, como si hacer las cosas y no dar el no, decir no hay recurso no se puede hacer, claro que se puede hacer todo se puede hacer si no hay en algún lado hay en otro y se busca la manera de como si hacer las cosas necesarias para esto funcione”.