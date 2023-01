Los mejores memes tras la Session #53 de Bizarrap junto a Shakira

¡Se vale sobar! Vaya que le tupió duro a Piqué el día de ayer con el estreno de la “Session #53” de Bizarrap junto a Shakira, en donde la cantante colombiana dejó más que claro sus sentimientos hacia su expareja a través de frases como “Te creíste que me heriste y me volviste más dura/ Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” o “Sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato”.

Es evidente que la canción es una bomba contra Gerard Piqué y Clara Chía, precisamente, partes como “Yo solo hago música, perdón que te salpique” y “Tiene nombre de persona buena, Claramente no es como suena” nos lo confirman.

Lo cierto es que Shakira logró en menos de 24 horas, que el éxito se viralizara y alcanzara las más de 40 millones de reproducciones y, por qué no, se hiciera una cantidad impresionante de memes terminando de enterrar al ex jugador del Barcelona.

¡Ya déjalo, Shakira. Piqué ya está muerto! Es uno de los memes que rondan por las redes, como parte de la reacción de los usuarios sobre este chismecito. Por eso, y para tu entretenimiento, te dejamos las mejores joyas que encontramos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radiante FM Puerto Vallarta (@radiante98.3fm)

Piqué cada vez que escucha la canción que le dedicó Shakira: pic.twitter.com/SiqDSKol7K — Corridos & Bandas (@CorridosYBandas) January 12, 2023

los amigos de clara chia y piqué cuando suene la canción de shakira en la discoteca pic.twitter.com/tu7jMoRpgX — la calabaza putilla (@coculosa) January 12, 2023

Shakira contando la rentabilidad de sus cuernos 🤣 pic.twitter.com/unSYwRirNC — Charlyl (@Charlyl87) January 12, 2023

Clara después de escuchar la canción de Shakira 🫣😮‍💨 pic.twitter.com/sxmuCaTfEM — Karen Cano (@karen_cano2) January 12, 2023

Gracias a 30 millones de pendejos, en México cambiamos un… Rolex por un Casio pic.twitter.com/QjTOV8gdTZ — mil MASks (@mil_MASks) January 12, 2023

– Cariño, seguro que no te ha afectado la canción de Shakira?

– No, Clara. Tú ni Casio. Yo te Twingo a ti y eso es lo que importa. pic.twitter.com/DwhKdD3VVf — Ó S C Λ R⚡G Λ L E S (@oscar_gales) January 12, 2023