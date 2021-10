Entre memes y críticas: el Metaverso de Zuckerberg

Después de que Mark Zuckerberg anunciara, el pasado jueves, el cambio de nombre del corporativo, que agrupa a las redes sociales y de mensajería: Facebook, WhatsApp, Instagram y Oculus, ahora bajo el nombre de Meta, las críticas y comentarios no han parado de multiplicarse.

Por un lado, hay opiniones que ven, este cambio, un paso positivo. Los entusiastas de la tecnología ven este metaverso de Zuckerberg como el futuro de internet; incluso, es una práctica usual el cambio de imagen y frescura de un nuevo logo o slogan en los corporativos o compañías, pero esto no convence a todo el mundo.

“Facebook has changed its name to #Meta“

Meanwhile, people sharing hilarious #MEMES pic.twitter.com/vEtaQzJaO8

— Mohd Saqib (@saqib_wd) October 29, 2021