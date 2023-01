El diputado José María Avilés Castro, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, dio a conocer que el exgobernador Carlos Mendoza Davis dejó 82 decretos pendientes de publicación. Expuso que dichos decretos se acumularon en un periodo de casi un año y medio, cuando se dio el conflicto entre el Poder Ejecutivo y la XV Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur.

De los 82 decretos pendientes, 29 ya fueron publicados por el actual gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío. Sobre el resto de los documentos, mencionó que unos están próximos a publicarse y otros continúan en proceso de revisión.

Como ejemplo del trabajo de evaluación que están haciendo, dijo que deberán modificar la Ley 3 de 3, la cual contempla que los deudores alimentarios no se postulen a cargos de elección popular.

“Los transitorios te dan una periodicidad para que se elabore ese directorio del padrón de deudores alimentarios. Entonces obviamente que no podemos nosotros publicarlo porque estaría rebasado. Lo que estamos planteando es que se elabore un nuevo dictamen, pero ya que incluya las reforma del Código Civil para tener definido cómo se va a procesar el padrón de deudores alimentarios”, explicó.

Otro de los asuntos que están analizando, es la Universidad de Ciencias de la Salud, para la cual están buscando alternativas que impliquen un menor impacto presupuestal.

“Se vio también el asunto de un decreto donde estaba la Universidad de las Ciencias de la Salud. Sin embargo, no está presupuestado. Lo que se planteó es explorar con la Universidad a ver si la Universidad pudiera en un momento dado manejar la carrera de Medicina entonces cada uno de los decretos tiene sus asegunes. Hay otros que quedaron ya rebasados porque eran las no aprobación de cuentas públicas del año pasado que eso ya ya no ya el caso revisarlo porque ya estamos a otro en otra dinámica”, indicó.