Menor de edad desaparece en La Paz

En lo que va del mes de diciembre se han registrado seis casos de desaparición de mujeres en el estado de Baja California Sur, el más reciente es el de Ángela Darsham Espíndola Hernández de 16 años de edad, menor que no ha sido localizada desde el martes.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que la menor antes referida se encuentra en calidad de ausente desde el 20 de diciembre en curso, cuando se le vio por última vez al salir de su casa en la colonia Pericues de la ciudad de La Paz, según lo denunciado por sus familiares.

Angela Darsham, oriunda de la capital del estado sudcaliforniano, cuenta con la siguiente filiación: Complexión media, estatura de 1.60 metros aproximadamente, tez blanca, cabello de color negro tipo ondulado y corto, ojos de tamaño mediano de color café claro, boca mediana con labios gruesos.

Asimismo, la cédula de búsqueda no especifica la vestimenta que la joven el día de su desaparición, no obstante, como seña particular, se tiene conocimiento que la mujer cuenta con un piercing en la zona de la nariz.

Es preciso señalar que, en lo que va del año 2022, la PGJE ha activado 116 cédulas de protocolo Alba para mujeres desaparecidas en el estado, de las cuales, restan por localizar a nueve de ellas.