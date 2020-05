Mensaje del gobernador carente de apoyos y protocolos de reapertura: Canacintra

Foto: Ivette Pérez

La Paz.-Canacintra La Paz consideró que, más allá de las recomendaciones y disposiciones del mensaje que emitió el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, ayer lunes 18 de marzo, careció de apoyos para el sector privado y protocolos de reapertura.

Así lo externó, Jesús Alfredo Sánchez Moroyoqui, presidente de La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) La Paz, quien, no obstante añadió que, fue un mensaje responsable ante las disposiciones que ha señalado de la Secretaria de Salud, al no tener aún las condiciones propias para reactivar las actividades económicas de manera normal.

“Consideramos que la fecha que está dando es una fecha cierta. También consideramos que si bien es cierto no podemos separar la economía de la salud, también el grueso de la población de Baja California Sur que son las MIPYMES, es donde más está resistiendo la no reactivación económica del estado, porque las empresas aún tienen que pagar hipotecas, luz, internet, a proveedores, empleados y no viene acompañado el mensaje de un apoyo económico al sector privado, no viene acompañado de un plan de protocolos para poder reapertura ya después de la contingencia y lo estamos esperando”, declaró.