Mesa Covid llama a evitar aglomeraciones en Día de Muertos y Halloween

Autoridades de salud que participan en la Mesa Covid hicieron el llamado a la comunidad, a los hoteles, restaurantes y comercio organizado a que eviten las aglomeraciones en este fin de semana largo con motivo de la conmemoración del Día de Muertos y el Halloween para evitar un rebrote del coronavirus y retroceder en el semáforo.

Julio Castillo Gómez, vocero de la Mesa Covid, informó que en pláticas que sostuvo con autoridades del Sector Salud y analizando el tema de este fin de semana largo donde hay celebraciones que general aglomeraciones o cierto tipo de manifestación en las calles y eventos muy grandes, que tengan la cautela de no descuidar los protocolos sanitarios porque es permanente el riesgo de nuevos contagios del covid-19.

“Tenemos que hacer la observación y mandar el mensaje a empresarios, comerciantes, vendedores de flores, a los negocios de las zonas turísticas, consideren esta situación y no rebasen el aforo y mantengan los protocolos”, sostuvo.

A la comunidad el mensaje es que no se confíe, no enviar a los niños a esos eventos donde podrían ponerlos en riesgo de contagio, la Organización Mundial de la Salud ha enviado el mensaje de que en invierno pudiera haber un aumento de contagios y ante estos escenarios más vale tener cuidado, tomar precauciones, el llamado a la conciencia, que ya se ha avanzado bastante y no poner en riesgo lo ya logrado y la temporada de invierno.

Destacó que a los giros comerciales también se les ha señalado que deben hoy más que nunca guardar los protocolos, cuidar los aforos y no correr riesgos, hasta hoy los números son positivos en materia de la dispersión del contagio en Los Cabos pero con un descuido se puede afectar la temporada alta turística.

Reiteró que incluso la petición que se le ha hecho a las autoridades que reforzarán los operativos de vigilancia es que si algún negocio es detectando incumpliendo los protocolos que sean sancionados, que no se sume ni se consecuente algún acto de indisciplina.