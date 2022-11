Mexicano logra 3er lugar en Ironman y hace denuncia a organizadores

Tomás Rodríguez, mexicano nacido en Zacatecas, terminó su participación en el Ironman 70.3 de Los Cabos con un tiempo de 03:50:57, aproximadamente 4 min después de la llegada del primer lugar. En todo momento el atleta mantuvo un buen ritmo, esto a pesar de permanecer la mayor parte de la competencia en la cuarta posición; sin embargo faltando 5 kilómetros para la meta, dio el último jalón para lograr entrar en la zona de honor.

CPS Noticias platicó con Tomás respecto a sus observaciones de la carrera, a lo que el zacatecano mencionó que se encontraba un tanto disgustado con el actuar de los jueces y realizó la siguiente denuncia a los organizadores:

“La verdad un poquito molesto por lo permisivo que son los jueces aquí en México; en Estados Unidos me descalificaron por un mal rebase, y aquí me pasan grupos de tres o cuatro atletas de los participantes que vienen por grupo; estoy más que consciente que son muchísimas personas, pero en la categoría profesional debe ir cada quien a su esfuerzo, no es posible que me pasen grupos de tres o cuatro atletas a menos de cinco metros, entonces sí, un llamado de atención a los jueces mexicanos que no sean tan permisivos,”