México quiso dar asilo a Pedro Castillo, pero no alcanzó

El Gobierno de México intentó dar asilo al ahora ex presidente de Perú, Pedro Castillo, luego de que este anunciara un golpe de estado, este miércoles desde Lima, sin embargo, no alcanzó a llegar a la embajada mexicana en el país sudamericano.

Fue el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que estuvo en contacto con Pedro Castillo, quien le pidió apoyo para resguardarse en la embajada de México en Perú, petición que fue aprobada.

No obstante, el ex presidente peruano fue detenido antes de llegar a las instalaciones diplomáticas, por lo que el apoyo mexicano no pudo concretarse.

“Habló, aquí a la oficina, para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y, que iba a solicitar el asilo y que si le abría la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada, con apego a nuestra tradición de asilo, pero, al poco tiempo, tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos, tomaron la embajada y él ya, creo que ni siquiera pudo salir, lo detuvieron”, narró López Obrador esta mañana.

Esta declaración gira en el mismo sentido que los tuits del propio AMLO, emitidos durante la noche del miércoles, horas después de que se confirmara la detención de Pedro Castillo.

El ex presidente de Perú anunció, ayer por la mañana, un ‘estado de excepción’, tras tomar la decisión de disolver el congreso, sin embargo, el intento de golpe de estado fue frustrado horas después, cuando fue detenido y separado del cargo.