México llega a la COP26 con metas del 2015

Esta semana se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia.

México no tuvo una participación activa en esta cumbre; incluso se presentó con las mismas metas de reducción de gases de efecto invernadero que estableció en el 2015. Tampoco tuvo espacio en los pabellones para delegaciones.

Camila Zepeda, directora general de Asuntos Internacionales de la SRE, afirmó:

“Debido a medidas de austeridad se había tomado la decisión de no tener el pabellón en la COP26 pero eso no implica que no tengamos participación, solo que no tenemos a nivel de jefes de estado”.