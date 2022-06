México participa en Cumbre de las Américas “bajo protesta”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que México participa, por medio del canciller Marcelo Ebrard, en la Cumbre de las Américas “bajo protesta“, porque aseguró que su gobierno no acepta que se excluya a nadie ni que haya bloqueos ni que se mantenga la política intervencionista y hegemónica, la cual calificó de anacrónica e injusta.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que se debe de buscar una nueva etapa en el continente en donde se busque la unidad y hermandad de todas las naciones de América en beneficio de los pueblos “lo que soñaba Bolívar”.

Sin embargo, señaló que por interés de grupos, de cúpulas del poder económico y por la política de odio se sigue excluyendo.

“Nosotros estamos representados, pero al mismo tiempo lo hacemos bajo protesta, porque no aceptamos que se excluya a nadie.

Queremos la unidad de todos los países del continente americano en beneficio de nuestros pueblos y no queremos alentar bloqueos, ni discriminación, no estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista, que afecta a la gente, que tiene que ver con las cúpulas de poder económico y político, las diferencias arriba por cuestiones ideológicas, por dogmatismo, por intereses, porque si se asume una postura en contra de un país, se puede sacar beneficio, puede uno llegar hasta senador o a tener dinero ¿y qué culpa tienen los pueblos?

“Ya no queremos eso, queremos la hermandad, lo que soñaba (Simón) Bolívar: la integración de toda América, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, unirnos, pero por estos intereses de grupos y por la política de odio se excluye.

Ojalá y eso no siga sucediendo. Y si nosotros no hacemos nada porque cambie esa política hegemónica que no respeta la soberbia de los pueblos, la independencia de los países, si nos quedamos callados, pues eso va a continuar, pero creo que es una política anacrónica, vieja, y desde luego, injusta, que hay que hacer a un lado e inaugurar una etapa nueva en la relación de todos los países hermanos del continente americano”, dijo.