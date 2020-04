México dentro de la crisis mundial y Los Cabos tratando de subsistir del consumo local: Ruiz Piña

Cabo San Lucas.- Vicente Ruiz Piña, asesor fiscal en el sector empresarial de Los Cabos dijo que de acuerdo a los acontecimientos suscitados por la pandemia mundial, México no podrá alcanzar la meta que tenía estimada este año en cuanto al Producto Interno Bruto, ya que se espera una contracción de éste del casi 5.3% en las últimas actualizaciones que se han dado, ya que el mes pasado se manejaba un 4.5%, incluso dijo que podría llegarse al 6 por ciento.

Aseveró que todo está detenido, la inversión así como la productividad de las empresas, la exportación y las importaciones, hecho que ha provocado que el consumo privado disminuya en gran medida, “todo este mes estará cerrado el consumo por lo que no habrá un flujo normal en la economía de las regiones”.

Insistió al decir que las inversiones están detenidas, así como la construcción y otras áreas, la única que sigue normal y hace que no caiga la economía sería la del gasto público porque ellos ya tienen programados los gastos.

Puntualizó que hay países muy desarrollados como Estados Unidos que tienen más de 2 meses detenidos, por lo que México no puede ser superior a ellos de ninguna forma, por lo que vendrán tiempos difíciles tanto en abril y todavía una parte de mayo sino es que hasta más.

“Nosotros no podemos estar exentos, tenemos Europa, Estados Unidos y China como ejemplo de lo que duró la cuarentena, ellos nos dan muestra de que mínimo se llevaron 73, 75 días en que la economía se empezara a regularizar”.

En cuanto al tema de la economía de Los Cabos, dijo haber afectaciones en los temas del turismo, restaurantes, comercio y transporte, “situación que no es muy grave y que es fácil de recuperar, pero debemos estar conscientes de lo que está pasando y no dejar caer la economía de Los Cabos y cómo?… consumiendo lo local”.