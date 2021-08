México insiste en el adiós de la OEA; va por organismo regional

Durante el segundo día de la Séptima Reunión Plenaria de Senadores de Morena, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró sus críticas a lo que llamó intervencionismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y dijo que esta instancia debe desaparecer para dar paso a un nuevo organismo regional.

“Alguien le tiene que mandar un oficio, o algo, a Almagro, pero la OEA no puede seguir siendo un instrumento de intervención”, expresó en el encuentro que sostuvo con legisladores del grupo mayoritario en el Senado.

Se requiere, asentó el funcionario federal, entrar en una nueva etapa: “¿cuál es la propuesta de México? Adiós OEA, en su sentido intervencionista, injerencista, hegemonista; y que venga otra organización que construyamos políticamente en acuerdo con Estados Unidos para el Siglo XXI, ya no el Siglo XIX o el Siglo XX, la Guerra Fría”.

Marcelo Ebrard adelantó que en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, del 18 de septiembre, se tiene el propósito de fijar los siguientes pasos y “que México pueda, con el excelente diálogo que tiene el presidente López Obrador con el Presidente Biden y la vicepresidenta Harris, ser quien pueda facilitar que se llegue a este acuerdo”.

Se trata, asentó, de otra arquitectura política, otro diseño político en las Américas. “Es una aspiración mayor, pero también es una exigencia”, consideró.

También destacó que, con América Latina, nuestro país impulsa la unidad de la región, pues se trata de un tema de “sobrevivencia“, como lo ha demostrado la pandemia. Si no estamos unidos, no existimos, no le importa a nadie, no tenemos la fuerza suficiente cada quien, aislado, expresó.