México no cederá su soberanía por T-MEC, advierte AMLO

El mandatario Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que si tener acceso al mercado más grande mismo que es Estado Unidos a través del T-MEC, implica que México perderá su soberanía, simplemente no lo aceptará.

“No vamos a entregar nuestra soberanía a ningún gobierno extranjero, además no tienen razón, aún cuando tengan muchos lambiscones, vendepatrias que les aplauden en nuestro país, no tienen razón, no fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días por el artículo octavo del tratado porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del gobierno anterior”, lanzó.

López Obrador sostuvo que las consultas sobre la política energética sólo buscan sancionar a su administración de manera política aún por encima de lo económico.

En cuanto a si las disputas sobre la política energética entre Estados Unidos y Canadá, propondría disolver el T-MEC, dijo:

“No va a haber ruptura, eso sí se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y no solo es México. No le conviene a EE.UU. Ya no es el tiempo de antes; es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones“.