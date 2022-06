México se queda sin Mundial sub 20 y sin Juegos Olímpicos de París

Estrepitoso fracaso de la Selección Mexicana Sub 20, que quedó eliminada del Mundial de la categoría y de los Juegos Olímpicos de París 2024, al caer en penaltis ante Guatemala 2-1.

En los 90 minutos y los 30 del tiempo extra, el juego quedó empatado a un gol.

De esta forma, México pierde la racha de entrar a Mundiales Sub 20, lo que no hacía desde Egipto 2009 y también pierde la racha de ir al torneo olímpico, a donde no faltaba desde el 2008.

Te puede interesar: Viral: Piquet llama “negrito” a Hamilton y este responde

La tanda de penaltis fue el acabose del cuadro mexicano, fallando los tres primeros, y el quinto. Guatemala clasificó a Indonesia 2023.

Esos fracasos le costaron el puesto a Juan Carlos Chávez y Hugo Sánchez respectivamente. ¿Le costará lo mismo a Luis Pérez?

Fue muy pobre, muy pobre la primera parte del equipo de Luis Ernesto Pérez. Apenas dos llegadas de peligro, un mano a mano que Esteban Lozano no pudo concretar, por la buena labor del portero chapín y un tiro de larga distancia de Karel Campos que pasó cerca del arco.

En la única llegada. En la única ocasión en que Guatemala llegó al área mexicana, la estrella guatemalteca Arquímides Ordóñez, con un buen cabezazo, los puso arriba en el marcador (35’).

Entró Isaías Violante, el habilidoso volante del Toluca para tratar de remediar el grave problema en que México se había metido. Violante le puso desorden al rígido sistema de Pérez, y por lo menos se comenzó a generar peligro.

Emilio Martínez se convirtió en un extremo más, y comenzó a hacer túneles, bicicletas y demás para generar peligro, pero el gol no llegaba.

Hasta que en un tira-tira, el americanista Esteban Lozano empató, gracias a que el balón se estrelló en su cuerpo, y quizá hasta hubo mano. Pero valió.

México bajó el ritmo, pero aún le alcanzó para provocar un penalti que pudo dar la clasificación, pero el tiro del mismo Lozano, fue detenido por el portero Jorge Moreno.

En los tiempos extra, la historia fue la misma, México estuvo a punto de anotar, pero el festejo no llegó y el juego se definió en penaltis.

Y vinieron los penaltis, donde los nervios acabaron con los mexicanos, las piernas les temblaron y el Mundial y los Olímpicos, se les fueron.