México remonta a Venezuela en los panamericanos sub-18

El representativo mexicano de beisbol continúa su paso firme por el campeonato en los Panamericanos Sub-18, mismos que representan el paso previo al mundial de beisbol en la categoría.

En un encuentro que sacó chispas, y que en todo momento mantuvo a los asistentes al filo de la butaca, los tricolores lograron dar la vuelta a un equipo venezolano que viene con credenciales de fortaleza y que, históricamente, ha sido uno de los rivales a vencer deportivamente hablando.

México, que venía abajo en el marcador en la quinta entrada, con un marcador de 3 a 9, logró sacar la casta y dar la vuelta a la escuadra sudamericana en la última entrada del encuentro, para ganar con un tablero de 13 carreras contra 10, en lo que, para este equipo, sería una de las historias de lucha y perseverancia más intensas del campeonato.

Los resultados de los otros enfrentamientos en la súper ronda de este 10 de noviembre fueron:

Cuba 1 – 2 Nicaragua

Estados Unidos 5 – 2 Panamá

México 13 – 10 Venezuela

Mientras que en la ronda de clasificación, nos encontramos con un resultado avasallador por parte de Canadá, que venció a Perú 14 carreras contra 1.

Los encuentros para hoy se programaron de la siguiente forma:

A las 4:00 p.m Puerto Rico vs Panamá, en el Estadio Arturo C. Nahl en La Paz.

A las 7:00 p.m. México vs EUA, en el Estadio Arturo C. Nahl en La Paz.

A las 4:00 p.m. Nicaragua vs Venezuela, en el Estadio Jesús Rosas en Todos Santos.

La ronda de clasificación se llevó a cabo a las 10:00 a.m, con el partido entre Perú vs Cuba, en el Estadio Leonardo Gastélum de Cabo San Lucas.

Durante este fin de semana se esperan muchas más emociones con las finales de este Panamericano-18, en el que México solo ha sido campeón de la primera edición, en el año 1995, cuando le ganó a Panamá en la final que se jugó en tierras aztecas; esta es una muy buena oportunidad para volver a levantar el trofeo de campeón.