Mi compromiso, el bienestar de los Burócratas: Marisela Montaño

El próximo 08 de octubre el Sindicato de Burócratas Sección Los Cabos se someterá a una elección interna en donde 1600 trabajadores elegirán a su nuevo dirigente, ante ello, Marisela Montaño Peralta, aspirante a la Secretaria General del Sindicato de Burócratas 2021-2024, en exclusiva para CPS Noticias asentó que su compromiso será trabajar codo a codo por el bienestar de los trabajadores sindicalizados.

Explicó que todo su equipo el cual lleva por nombre “aquí haciendo antigüedad por más y mejores prestaciones” trabaja bajo 22 propuestas mismas que están dijo, “enfocadas en 4 ejes, lo que es salud, posteriormente tenemos laboral- político-jurídico-legal, el siguiente rubro es social-deportivo-cultura y el siguiente es económico, son 4 ejes que marcan la diferencia en apoyo director y sensible al trabajador basificados y sus familias”, garantizó.

No obstante, reiteró que su mayor preocupación es la salud, la cual durante la pandemia ha estado tan vulnerada pues el ISSSTE no estaba preparado para afrontar tal situación y es cuando el Sindicato de Burócratas tienen que ser el punto de apoyo para el trabajador y sus familias.

“Es por ello que mi punto de partida es buscar alianzas, con quienes, con el Sindicato de Maestros, nosotros los Burócratas somos alrededor de 1550 trabajadores, ellos son un sindicato muy grande que rondan los 4500, si unimos fuerzas, tocamos puertas a nivel Estado, porque no a nivel Nacional para que volteen a ver a Los Cabos, decirles que la salud en Los Cabos es totalmente deprimente, no es digno de nosotros, porque a nosotros nos descuentan para un servicio, para una medicina, para un estudio desgraciadamente no contamos con él”, señaló.