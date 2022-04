“Mi hija está muerta, estoy molesto y no sé qué hacer”, padre de Debanhi Escobar

El señor Mario Escobar está seguro que el cuerpo que se encontró en la cisterna abandonada a metros del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, es el Debanhi Susana Escobar.

¡Por creer en la fiscalía, pido perdón a mi familia, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, declaró Mario Escobar tras reconocer la ropa y calzado que vestía su hija el pasado 9 de abril, cuando desapareció.

“El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía.. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué creí en las fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, continuó durante la conferencia de prensa que dio durante la madrugada.

Afectado por el hallazgo denunció que las autoridades no le entregaron las copias correspondientes al expediente del caso de su hija, además de no permitirle el acceso al área para ver el trabajo de las autoridades.

“Exijo justicia, que se aclare porque desapareció Debanhi en qué momento supieron y no nos informaron, donde siempre nos traían para todos lados. al llegar aquí no nos dieron espacio que por derecho tenemos de estar observando en un área, a unos metros que fue aquí atrás de esta barda, no, nos dejan entrar, no nos pasaron información todo con la fiscalía tal vez porque no era su hija, porque ponganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo”, expresó.