“Mi mayor reto siendo bombero ha sido equiparme y estar consciente que puede que ya no regrese a casa”: Martha Elena González

San José del Cabo.- Martha Elena González, bombero primer respondiente quien fue egresada de la primera academia bomberil del departamento de la cabecera municipal, compartió a CPS Noticias que tiene apenas un año ejerciendo esta noble labor, quien comentó que su esposo es bombero y al entrar a esta profesión fue motivada para entenderlo, afortunadamente, dijo, tuvo la oportunidad de entrar y sobre todo, permanecer en esta benemérita institución.

“Yo soy madre de 3 niñas: una de 12 años, le sigue una de 10 y otra de 6 años, las cuales se sienten muy orgullosas de tener a unos padres bomberos; yo cuando me presento a guardia trato de tener presente a mis hijas, a mi familia, así como mi labor para desempeñarme correctamente dentro de mi departamento, pero lo que sí tengo presente es que cuando salgo de mi casa, existe la posibilidad de no regresar, son riesgos a los que nos enfrentamos”.

Compartió a este medio informativo que su mayor reto siendo mujer y desempeñándose como bombero ha sido el convivir con hombres, ya que dijo, dentro de la dependencia existen más varones que féminas.

“Para mí un gran reto fue el equiparme, el utilizar un equipo de bomberos y la mayoría dice que es fácil, pero es algo muy difícil que poco a poco vas sobrellevando, hasta el momento y después de un año, ya lo he ido dominando”.Comentó que en ocasiones ha tenido que dejar de lado sus labores del hogar para apoyar al departamento de bomberos al que pertenece, sin embargo dijo, siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia, se siente honrada que sus hijas admiren y apoyen tanto la labor que desempeña.

“Cuando tu sales a un servicio, lo primero que se te viene en mente es que tienes que regresar con bien, sabes que vas a salvar la (s) vida (s) de persona (s) que no conoces pero sabes que es tu deber y debes de dar tu máximo al desempeñar tu labor, el miedo siempre va a existir al tu abordar una unidad de bomberos, siempre es importante anteponer la seguridad de nosotros, así como de la persona a la que vamos a rescatar”.

Como mujer, dijo, ha sido todo un reto el combinar su trabajo, su labor de madre que nunca para y el sacar adelante sus tareas del hogar.

“Al ser guardias de 24 horas ha sido difícil el estar fuera de casa y de la misma forma mis hijas ya están conscientes que cuando me toca guardia no me van a mirar hasta el siguiente día. Muchas personas piensan que la labor de bombero es solamente de hombres, pero no, también hay oportunidad para las mujeres, por eso deben de atreverse a vivir esta experiencia si es que lo desean”.