Michael B. Jordan se emociona al recibir regalo de Julio César Chávez

El estreno de Creed 3 está muy cerca, la historia protagonizada por Michael B. Jordan regresa con una nueva entrega que promete seguir cumpliendo con el sello de calidad que ha plasmado en todas sus cintas.

Y es que es sabido que las películas que exploran la vida de Adonis Creed han logrado mantener el alto estándar que siempre brindó la saga de Rocky Balboa, personaje que lamentablemente no volverá para esta película, pero que fue pieza clave para el éxito de este spin-off.

Como parte de las actividades de su próximo estreno y dentro de la premier mundial, la cual cabe señalar fue realizada en México, Michael B. Jordan visitó la CDMX y convivió con la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

.@michaelb4jordan & @Jcchavez115 took over Mexico last night for the #MexicoCity premiere of #Creed3! 🇲🇽 pic.twitter.com/7UUCbWNw2x

— #CREED3 (@creedmovie) February 10, 2023