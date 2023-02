Microsoft le responde a Google y presenta el nuevo Bing

La inteligencia artificial continúa apoderándose de la industria tecnológica y ahora es Microsoft quien hace uso de ella para incorporarla a la nueva versión de su motor de búsqueda Bing.

Luego de que su competencia, Google, revelara a través de Alphabet que planean el lanzamiento de “Bard”, chatbot de inteligencia artificial, Microsoft no tardó en responder y presentó de manera oficial al “nuevo Bing”, el cual ahora contará con la tecnología “OpenIA” y promete ser más potente que ChatGPT.

Esta nueva versión prioriza a los usuarios y tiene la intención de facilitar la búsqueda de contenidos, pues aseguran que ahora más que nunca, Bing funcionará como un copiloto para navegar por la web.

Con la incorporación de la tecnología Open IA al famoso motor de búsqueda, ahora Bing te ofrecerá más facilidades a la hora de navegar.

Las nuevas características destacan en diversos renglones y van desde mostrar una barra lateral con un resumen de lo que ofrecen todos los sitios web a tu búsqueda, hasta el hecho de poner a tu disposición un chat personalizado para afinar los resultados que deseas en un formato conversacional.

Por el momento, solo se puede ingresar a una versión limitada de este “nuevo Bing” y para hacerlo debes visitar su página oficial y dirigirte al apartado que te brinda algunos de los ejemplos de búsqueda que puedes probar.

Cabe señalar que algunas personas podrán navegar por la versión completa de esta nueva tecnología, pero para esto es necesario ingresar a una lista de espera.

