Este miércoles no habrá clases ni labores en oficinas de gobierno

La noche de este martes, el Consejo Estatal de Protección Civil acordó extender la suspensión de clases además de labores en oficinas de gobierno municipal, estatal y federal; también habrá interrupción en los servicios de salud dejando habilitados únicamente la atención de emergencias.

Según el pronóstico del 6 de septiembre por la noche, descartaron que ‘Kay’ evolucione a categoría 3, aunque trae rachas de 165 kilómetros por hora y estiman un acumulado de 250 a 350 milímetros de lluvias en todo el estado.

La alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar, expuso que la mayor preocupación es en la zona del pacífico norte, donde estaría pasando más cerca el fenómeno meteorológico como categoría 2; destaca que en el área de Isla Natividad a Punta Abreojos viven alrededor de 7 mil personas.

Por su parte, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, invitó a los ciudadanos a mantenerse bajo resguardo e indicó que hasta el corte de esta noche hay alrededor de 500 personas en los albergues.

“Está lloviendo copiosamente en todas partes y tienen que extremar precauciones no sólo la autoridad, hemos sostenido a través de los años que la mejor protección civil proviene de la comunidad, la mejor protección civil es que no intenten cruzar los arroyos, ya tuvimos en Loreto un primer accidente. Les pido de favor a nombre de los tres niveles de gobierno que no intenten cruzar los arroyos, tienen demasiada agua”, pronunció.

En cuanto a la infraestructura carretera, se han reportado varios deslaves en la vía larga a Los Cabos, aunque el mandatario estatal hizo hincapié en que hay otros puntos con interrupciones.

Llegarán a la media península 511 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad con 92 grúas, 118 vehículos, 39 plantas de emergencia, 12 torres de iluminación y un helicóptero, los cuales serán repartidos por toda la entidad; informaron que el miércoles arribará un buque tanque con material combustible exclusivo para la CFE, con el fin de incrementar sus inventarios ante la posible contingencia.

En este contexto, el gobernador insistió a los sudcalifornianos que “ahorren energía eléctrica, no sobrecarguen los aparatos, busquemos la manera de ahorrar agua, no salgan si no es necesario y no hagan mal uso del agua y cualquier corte de energía eléctrica es importante que se reporte”.

El aeropuerto de San José del Cabo reporta operaciones normales y las instalaciones aeroportuarias de La Paz reanudarán labores hasta las nueve de la mañana. Todos los puertos del estado están clausurados a la navegación de embarcaciones menores. Respecto al transporte público, indicaron que hasta las siete de la mañana informarán sobre la operatividad de este servicio.