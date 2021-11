Migrantes bloquean vías para protestar contra el INM

Migrantes haitianos, cubanos y centroamericanos bloquearon la carretera que comunica a México con los países del Istmo Centroamericano y de Tapachula a Puerto Madero.

Esto luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) les informara del cierre del programa de traslado de los extranjeros a otros estados del país para que continuaran con sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y su regularización migratoria. Por la noche, el mismo INM infomó que el programa seguirá.

Los caribeños explicaron que el INM ofreció a los migrantes traslados en autobuses a otros estados del país para que continúen con sus trámites de regularización migratoria o solicitudes de asilo, pero el jueves se suspendieron los trámites.

Abundaron que el pasado lunes, les indicaron que se trasladarían al Estadio Olímpico, a donde acudieron unos 10 mil migrantes, en su mayoría de Haití, África, Cuba y Centro y Sudamérica; pero ante el desorden registrado y conatos de enfrentamiento, el INM volvió a suspender la atención.

Señalaron que la mayoría de los extranjeros se quedaron a dormir en el estadio para no perder sus lugares, pero la mañana de ayer, personal del INM les informó que de nuevo se suspendería la atención, provocando el enojo de los migrantes.

“Necesitamos que nos atiendan, necesitamos documentos, no queremos estar presos en Tapachula, queremos estar en México sí, pero no presos”, indicaban los caribeños.

“En Tapachula no hay empleo, no hay casas, nos obligan a vivir como sardinas, 10 o 15 en una habitación”, explicaban unos, mientras otros cerraban el paso de carros particulares, del servicio público y tráileres.

“Tapachula no está preparado para tener a tanto migrante, sólo haitianos hay más de 20 mil, por eso necesitamos un documento que nos dé libre tránsito, que podamos salir a buscar trabajo, hacer lo que queramos, no estar presos, no vivir acorralados, sin comida y casa”, señalaban los extranjeros.