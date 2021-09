Migrantes haitianos llegan al INM; analizan instalar albergues

Alrededor de 200 migrantes, principalmente haitianos, se encuentran en las inmediaciones de Instituto Nacional de Migración (INM) y el gobierno capitalino analiza la posibilidad de instalar albergues provisionales, indicó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Son 200 personas que están ahí, en ese lugar, en este momento, la mayoría de Haití, pero no todos (…) Muchos de ellos están pidiendo ser trasladados hacia el Norte, no necesariamente que su destino final quieren que sea la Ciudad de México, pero estamos trabajando con ellos para ver, pues, por razones humanitarias, qué podemos proporcionar para que su estancia en la Ciudad de México, pues sea algo en donde no tengan que pernoctar en la calle, sino que tengan un espacio digno”, comentó.