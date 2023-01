¿Miguel Herrera hace campaña para llegar a la Selección Mexicana?

Miguel Herrera está acostumbrado a ser blanco de críticas y miles de comentarios, tal y como lo ha sido en los últimos días tras levantar la mano para dirigir a la Selección Mexicana rumbo al Mundial del 2026.

Últimamente, el director técnico mexicano ha sido protagonista de muchas entrevistas, dejando en claro que le gustaría volver a dirigir al “Tri” de cara a la próxima justa mundialista, algo que no ha caído bien entre algunos aficionados, comunicadores y más personajes del fútbol mexicano, quienes definen sus declaraciones y momentos en espacios deportivos como una campaña para llegar al banquillo tricolor.

Tal es el caso del narrador de TUDN, Andrés Vaca, quien arremetió contra la idea de que sea Miguel Herrera quien dirija a la Selección Mexicana, argumentando que en los últimos años el “Piojo” solo ha sellado fracasos.

Cabe señalar que como parte de sus declaraciones, Miguel Herrera habló fuertemente sobre el deseo de Guillermo Ochoa de llegar a la siguiente Copa del Mundo, pues aseguró que no deberían cumplirle el capricho y que lo ideal sería observar a otras opciones para defender el arco azteca.

Por otro lado, opinó sobre los jugadores que Gerardo Martino llevó a Qatar 2022 y declaró que él hubiera llevado a Javier “Chicharito” Hernández y Santiago Giménez. Así mismo, mencionó que cuenta con más títulos que Guillermo Almada, estratega que es otro de los serios candidatos para dirigir al cuadro mexicano.

Me cae muy bien en lo personal Miguel Herrera. De verdad pero…

No soporto la campaña en la que lo promueven para volver al timón de la Selección…

Y peor aún. No me agrada la forma tan cínica en la que él mismo se ofrece y se promueve.

NO AL PIOJO PARA EL TRI. PUNTO. pic.twitter.com/dohtID5kDX

— Ramón Estrada (@ra_estrada) January 12, 2023