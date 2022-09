El Ministerio Público podrá judicializar a Juan Pérez Cayetano

Respecto a la destitución del diputado Juan Pérez Cayetano como legislador de Baja California Sur, ha surgido la inquietud ciudadana por entender qué es el fuero constitucional y cuál es la importancia de éste para que por primera vez en la historia de la media península se diera esta situación.

Para resolver cualquier duda, el abogado litigante, Arturo Rubio Ruiz, precisó que la figura de la inmunidad procesal, que antes se llamaba fuero, surgió en el México post-revolucionario, y era una herramienta válida que justificaba al funcionario público y lo protegía contra una posible venganza o acto de extorsión de parte del gobernador de su región.

“Esa inmunidad procesal no significa impunidad, pero quiere decir que si esa persona que goza de esa prerrogativa procesal cometiera un delito o un hecho que pudiera parecerse a un delito y debe ser sujeto de investigación, entonces el Ministerio Público lo puede investigar y recabar datos de prueba pero no lo puede judicializar, ni hacerle la imputación directa ante el juez porque goza de esa inmunidad”, indicó.

En razón de que el diputado tiene una denuncia por abuso sexual, los miembros de la XVI Legislatura del Congreso del Estado iniciaron un juicio de procedencia para separarlo del cargo, ya que el fuero viene con el puesto de funcionario público.

De igual manera, el asesor jurídico explicó el procedimiento que realizaron los legisladores y que sólo consistía en valorar la información existente sin recabar pruebas.

“Única y exclusivamente tienen que ver que esa investigación no sea una venganza política, no sea un acto de extorsión, no sea un acto de intimidación del gobernador o de cualquier otro poder fáctico que tenga investidura en el gobierno, entonces, es lo único que tienen que hacer van a revisar que haya elementos suficientes datos de pruebas suficientes para suponer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que es probable que la persona que se está investigando haya participado en él”, detalló.