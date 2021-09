“Mira, mundo, cómo nos tratan”, acusa migrante

“Me están lastimando con mi hija. Mira, mundo, cómo nos tratan porque estamos buscando una vida mejor para nuestros hijos”, decía Didi, una mujer haitiana. quien cargaba a una niña de meses, mientras elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), protegidos por la Guardia Nacional (GN), la llevaban a empujones a una camioneta.

Agentes del INM y GN capturaron ayer a medio centenar de migrantes de la tercera caravana, en medio de agresiones físicas a los medios de comunicación, para impedir que documentaran las detenciones.

A las 11:00 de la mañana, cerca de medio millar de agentes migratorios y de la Guardia Nacional intentaron encapsular a unos 350 migrantes, que el miércoles salieron de Tapachula al centro del país, cansados de la burocracia en los trámites de solicitud de refugio.

Tras caminar por casi siete horas, en la entrada a San Felipe Tizapa, en el municipio de Escuintla, el contingente fue sorprendido por agentes federales. Los migrantes corrieron, pero muchos fueron perseguidos por potreros, huertos y en el monte. Agentes detenían a menores, que se resistían a ser separados de sus padres.

“¡Mira cómo nos agarran por huirnos! ¡Prensa, prensa, mira todo, registra todo porque no sabemos a dónde nos llevan!”, denunció la mujer.

“Nos están maltratando, no nos respetan. Estamos buscando una vida mejor, mataron a nuestro presidente, ustedes saben eso y nos tratan como una mierda”, gritaba Didi.“Estamos llamando a todas las organizaciones… No sabemos a dónde nos llevan, no sabemos”, insistía.