La Misión Magdalena prepara 4ta edición de torneo de pesca

Este próximo 29 y 30 de octubre, Puerto San Carlos será sede de una fiesta en la pesca deportiva, ya que recibirá la cuarta edición del torneo ‘La Misión Magdalena Sports Fishing Tournament’, el cual es parte del serial Fishing in the Five que también organiza el Fondo para la Protección de Recursos Marinos (Fonmar).

Dicho certamen estima recibir más de 30 embarcaciones que se tienen previstas tengan su inscripción hasta el 29 de este mes, posterior a ello, la fiesta iniciará al día siguiente con el disparo de salida en punto de las 07:00 horas en el muelle de esa localidad, la báscula estará abierta entre el mediodía y hasta las 16:00 horas.

La especie a capturar son el Dorado y el Marlin, y habrá una bolsa garantizada. Cabe mencionar que junto al Club Rotario de La Paz, el torneo con causa apoyará a la comunidad de San Carlos.

Abraham Torres Ruelas, tesorero del comité organizador del torneo, habló en exclusiva con CPS Noticias sobre esta fiesta y la importancia de trabajar en conjunto con Fonmar.

“El haber formado Fishing in the Five aglomeró a los torneos, dándole ese impulso a porque tener estas competencias aquí y allá. Seguimos siendo diferentes entidades, pero el poder apoyarnos entre todos siempre suma”, remarcó.

Torres comentó cuál será la logística de este torneo a celebrarse en un par de semanas.

“Empezarán a las 2 de la tarde y finalizamos a las 8 de la noche con la junta de capitanes, la cual es muy importante para poder aclarar cualquier punto que se tenga que cerrar antes del disparo de salida. El día 30 de octubre que será ahí mismo en API, salimos a pescar a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde tenemos el cierre de la báscula. Finalmente, a las 6 de la tarde tenemos la premiación”, comentó.

Así mismo, dejó en claro por qué seleccionar a Puerto San Carlos por cuatro años consecutivos para la realización de este deporte tan importante en toda la media península.

“Hacer un evento donde Puerto San Carlos pueda brilla junto a su bahía, y además, pueda deslumbrar con todas las maravillas que tiene para poder seguir cuidándolo”, remató.

Finalmente, invitó a toda la población, incluso a los que no tengan conocimientos en la pesca deportiva, a sumarse a esta actividad; Fonmar continuará con diversos torneos en la entidad durante el 2022 y 2023, esto es con el fin de generar una importante derrama económica y posicionar a Baja California Sur como un referente nacional en la práctica de este deporte.