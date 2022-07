Mochilapp promueve la oferta turística de la media península

Hace nueve años surgió la idea de crear un proyecto turístico que funcionará como guía de viajes y a la vez impulsará el desarrollo económico de las pequeñas comunidades que hay en el estado, para evitar que sus habitantes abandonaran su tierra en busca de oportunidades laborales; de todo esto nació la aplicación móvil, Mochilapp.

Pedro Valenzuela, creador de la app aseguró que se trata de promover de manera accesible la oferta turística que tiene Baja California Sur tanto para locales como foráneos ya que será una oportunidad para conocer todo lo que ofrece la media península, además de las grandes ciudades.

La aplicación móvil continúa en desarrollo y actualmente solo esta disponible en Play Store, cuenta con cuatro categorías a través de las cuales puedes conectarte con prestadores de servicios, hospedaje, entre otros, además habrá una sección de actividades y destinos de la baja sur.

A sus 35 años de edad y luego de superar complicaciones de salud, Pedro decidió que era momento de dar el gran paso y lanzar su proyecto.

“También una cosa que me impulsó a emprender o tomar ese valor de emprender es que hace poco pasé por tres operaciones de corazón, de hecho, ahorita tengo un marcapaso y eso me ayudó a sacar ese valor para emprender porque igual la vida es un suspiro, ahorita estamos y mañana no y quise hacer lo que me gusta”.