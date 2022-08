Molesta a conductores de Uber cancelación de la reunión con autoridades

Los bloqueos de los socios de Uber dejó como resultado una mesa de diálogo que se iba a llevar a cabo el día 11 de agosto, pero par de horas antes, las autoridades determinaron suspender dicho encuentro, argumentando que los tres puntos que solicitaban los conductores se tenían que estudiar más a fondo, por tal motivo se canceló la mesa de trabajo.

Ante está situación, ¿cuál es la reacción de los conductores de Uber por la cancelación de la reunión?, el secretario general de la Unión de Conductores de Aplicaciones Digitales, Manuel Cueva Gutiérrez Zamora, enfatizó que esto causa afectaciones a los choferes de la plataforma que buscaban poner fin a la llamada “cacería”; a pesar de que existe un acuerdo de palabra que menciona que mientras se da el encuentro con las autoridades, no serán sancionados mientras ofrecen el servicio.

“Nos afecta ya que para nosotros es más importante tratar de resolver los problemas de fondo de lo que la problemática de los operativos y detenciones; también la tregua de no hacer operativos, sancionar y multar a los compañeros continua, es decir que hasta que no se lleve la mesa de diálogo va estar detenido este tipo de operativos. Entonces si podemos trabajar, pero por otro lado te comento que es importante para nosotros resolver este problema de fondo”.

Manuel Cuevas comentó que las autoridades estatales viven un momento complejo en cuanto al tema de movilidad se refiere, ya que el próximo mes de noviembre deberán ya contar con una Ley de Movilidad, la cual deberá ser empatada con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Para los conductores de Uber el tema del transporte no solo debe de estar centrado en las plataformas digitales, debe ir más allá.

“Yo creo que tienen un problema, un conflicto bastante grave, ya que no nada más tienen que resolver lo de las plataformas digitales, recordemos que el mes de noviembre es la fecha límite para que todos los estados de la república regulen la ley de movilidad, también se les acerca esa fecha y el Congreso también tiene que legislador eso en particular; entonces son una serie de cuestiones”.

De momento, los conductores no han sido notificados de manera oficial cuando se sostendrán estas mesas de diálogo, por el momento mencionaron que no tomarán acciones; respetando los acuerdos estipulados hace un par de días. Lo que sí dejaron claro es que el tema yo no puede prolongarse y se tiene que dar solución a un problema que lleva años afectando la imagen del destino.